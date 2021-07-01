Лесные пожары в Башкирии будет контролировать система мониторинга

В лесах Башкирии установят систему мониторинга лесных пожаров в рамках пилотного проекта. Об этом сообщил представитель госкомитета по ЧС, накануне, 30 июня.
Данную идею обсудили в рамках встречи первого заместителя председателя госкомитета республики по ЧС Кирилла Первова с председателем госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей природной среды Виктором Мусатовым.
Башкирия будет перенимать опыт Псковской области, в которой система лесопожарного мониторинга функционирует более 10 лет.
Благодаря внедрению подобной системы в республике это позволит сократить время на выявление и реагирование на лесные пожары, а также минимизировать ущерб от них.
Напомним, что ранее стало известно о том, что в Мелеузе горит мусорный полигон. Причиной пожара стало возгорание сухой травы на территории расположенной рядом с полигоном.