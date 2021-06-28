В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию с исками к ХК «Салават Юлаев» на 21 млн рублей

Posted 28 июня 2021, 15:46
Published 28 июня 2021, 15:46
Modified 25 декабря 2024, 05:42
Updated 25 декабря 2024, 05:42
— Иск мотивирован ненадлежащим исполнением автономной некоммерческой организацией обязательств по внесению арендной платы во исполнение заключенных сторонами договоров аренды. Невнесение арендатором платы за пользование муниципальным имуществом на протяжении длительного периода времени является существенным нарушением условий договоров аренды и основанием для их расторжения. Разрешение спора возможно при условии полного погашения образовавшейся задолженности арендатором АНО Хоккейный клуб «Салават Юлаев», — сообщили в мэрии города в беседе с РБК-Уфа.
В администрации отметили, что ранее хоккейный клуб уведомляли о наличии задолженности и необходимости оплаты, а также предъявляли ему досудебные претензии.
Напомним, управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы подало два иска против хоккейного клуба «Салават Юлаев» с требованием погасить долги по арендной плате в размере более 21,4 млн рублей. Кроме того, мэрия требует расторгнуть договоры аренды и обязать клуб освободить помещения.