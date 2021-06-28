В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию с исками к ХК «Салават Юлаев» на 21 млн рублей

— Иск мотивирован ненадлежащим исполнением автономной некоммерческой организацией обязательств по внесению арендной платы во исполнение заключенных сторонами договоров аренды. Невнесение арендатором платы за пользование муниципальным имуществом на протяжении длительного периода времени является существенным нарушением условий договоров аренды и основанием для их расторжения. Разрешение спора возможно при условии полного погашения образовавшейся задолженности арендатором АНО Хоккейный клуб «Салават Юлаев», — сообщили в мэрии города в беседе с РБК-Уфа.