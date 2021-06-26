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Глава Роспотребнадзора Башкирии рассказала о подготовке к Фольклориаде

26 июня 2021, 09:00
Фото: Скриншот с видео
Главный санитарный врач Башкирии Анна Казак рассказала, что в республике при подготовке к Шестой Всемирной Фольклориаде принимаются все необходимые меры безопасности. Они позволят снизить риски как для жителей региона, так и для гостей.

— Эти мероприятия ведутся уже второй год, потому что мы в прошлом году до отмены этого мероприятия, в этом году она продолжилась. Есть межведомственная комиссия, есть штаб, — передает слова руководителя Роспотребнадзора пресс-служба мэрии Уфы.

Она добавила, что задача ведомства — снизить риски и предотвратить завоз опасных инфекционных заболеваний в республике.

Анна Казак отметила, что в местах проживания и проведения мероприятий Фольклориады будут находиться медики и работники Роспотребнадзора, которые будут следить за здоровьем участников и контролировать ситуацию.

— Мы очень ответственно относимся к встрече гостей и к ситуации в целом, — заключила она.

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#Новости#Александра Константинова#Культура
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