Глава Роспотребнадзора Башкирии рассказала о подготовке к Фольклориаде

— Эти мероприятия ведутся уже второй год, потому что мы в прошлом году до отмены этого мероприятия, в этом году она продолжилась. Есть межведомственная комиссия, есть штаб, — передает слова руководителя Роспотребнадзора пресс-служба мэрии Уфы.