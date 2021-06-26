Глава Роспотребнадзора Башкирии рассказала о подготовке к Фольклориаде

— Эти мероприятия ведутся уже второй год, потому что мы в прошлом году до отмены этого мероприятия, в этом году она продолжилась. Есть межведомственная комиссия, есть штаб, — передает слова руководителя Роспотребнадзора пресс-служба мэрии Уфы.
Она добавила, что задача ведомства — снизить риски и предотвратить завоз опасных инфекционных заболеваний в республике.
Анна Казак отметила, что в местах проживания и проведения мероприятий Фольклориады будут находиться медики и работники Роспотребнадзора, которые будут следить за здоровьем участников и контролировать ситуацию.
— Мы очень ответственно относимся к встрече гостей и к ситуации в целом, — заключила она.