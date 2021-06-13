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За сутки в Башкирии от коронавируса скончались два человека

13 июня 2021, 07:15
Фото: 1MediaInvest
Оперативный штаб Башкирии опубликовал статистику по коронавирусу на 13 июня.

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии Covid-19 заболели 39 378 человек.

Общее число вылечившихся от заболевания составляет 37 349 человек, в том числе 8 жителей региона выздоровели за прошедшие сутки.

Также подтверждены ещё две смерти от коронавируса. Всего в Башкирии умерло 538 человека.

Напомним, уфимский врач Глеб Глебов дал советы по восстановлению после перенесённого коронавируса. По его словам, у многих людей после выздоровления возникают головная боль, апатия, депрессия, страх, панические атаки, затруднённое дыхание, тяжесть в области желудка, учащение пульса и аритмия.

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#Новости#Александра Константинова#Коронавирус COVID-19
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