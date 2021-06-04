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Posted 4 июня 2021, 18:40

Published 4 июня 2021, 18:40

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

ЕР поможет регионам развивать объекты инфраструктуры

ЕР поможет регионам развивать объекты инфраструктуры

4 июня 2021, 18:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Партия ЕР предложила схему поддержки российских субъектов в реализации масштабных проектов инфраструктуры. Имеется в виду работа по всем направлениям: это и ремонт дворов, и строительство крупных объектов. Глава государства Владимир Путин одобрил предложение «Единой России».

Совместно с российским правительством члены ЕР прорабатывают критерии участия регионов в данной программе, — сообщает издание nashgorod.ru. Известно, что программа должна быть доступна всем российским субъектам.

«Единая Россия» отметила важность инфраструктурных бюджетных кредитов. Их будут выдавать по ставке не больше 3% годовых и с периодом погашения 15 лет. В ближайшие два года в планах — выдача таких кредитов на сумму приблизительно на 500 млрд руб.

Средства можно будет вложить в создание различных инфраструктурных объектов, а также направить на развитие общественного транспорта.

По словам губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, многие губернаторы уже активно подключились к этой работе, чтобы заявиться и войти в данные проекты. «Здесь мы получим налоги, рабочие места, загрузку предприятий», — сообщил Артюхов.

Стоит отметить, что развитие спортивной инфраструктуры находится в особом поле зрения «Единой России». Депутатам удалось добиться повышения затрат на строительство ФОКов в регионах. В 2020 году сумма была вдвое ниже, а в этом составила 2 млрд руб.

Кроме того, «Единая Россия» ведет активную реализацию программы расселения из аварийных домов.

За последние несколько лет граждане начали больше интересоваться развитием городских пространств, включая собственные дворы. В последние два месяца в голосовании ЕР и Минстроя за объекты благоустройства приняли участие более 10 млн человек. Программа формирования комфортной городской среды, которую реализует правительство, вытекает из партийного проекта «Единой России» «Городская среда».

По словам губернатора Самарской области, секретаря регионального отделения партии Дмитрия Азарова, активность граждан в голосовании свидетельствует о его важности, неравнодушном отношении людей к своим городам, поселкам, дворам, улицам. Он выразил уверенность в том, что данный проект ЕР — один из самых эффективных.

Как заявил Андрей Турчак, секретарь генсовета ЕР в рамках Петербургского международного экономического форума, предложения глав регионов могут стать частью программы «Единой России» на выборах в Государственную думу. Программу планируют окончательно утвердить в августе текущего года, информирует сайт ER.ru.

Партия «приземляет» реализацию проектов в регионах, отмечает политолог Дмитрий Бадовский. По его словам, это новые рабочие места, новые налоги.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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