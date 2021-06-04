ЕР поможет регионам развивать объекты инфраструктуры

«Единая Россия» отметила важность инфраструктурных бюджетных кредитов. Их будут выдавать по ставке не больше 3% годовых и с периодом погашения 15 лет. В ближайшие два года в планах — выдача таких кредитов на сумму приблизительно на 500 млрд руб.