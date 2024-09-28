База отдыха вспыхнула в Башкирии

Инцидент случился днём пятницы, 27 сентября. Пламя охватило небольшой гостевой домик в селе Кандрыкуль — сам объект относится к базе отдыха «Алмаз». Постройка, как видно на кадрах с места происшествия, сгорела практически дотла — к моменту приезда спасателей она уже вовсю полыхала. Тем не менее, в результате инцидента никто из людей не пострадал.