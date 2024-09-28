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Posted 28 сентября, 03:43

Published 28 сентября, 03:43

Modified 28 сентября, 10:39

Updated 28 сентября, 10:39

База отдыха вспыхнула в Башкирии

База отдыха вспыхнула в Башкирии

28 сентября 2024, 03:43
Фото: МЧС по Республике Башкортостан
Сюжет
Башкирия
ЧП произошло на турбазе под Туймазами, сообщили в субботу, 28 сентября, в башкортостанском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился днём пятницы, 27 сентября. Пламя охватило небольшой гостевой домик в селе Кандрыкуль — сам объект относится к базе отдыха «Алмаз». Постройка, как видно на кадрах с места происшествия, сгорела практически дотла — к моменту приезда спасателей она уже вовсю полыхала. Тем не менее, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Что именно могло привести к возгоранию — пока неясно, выяснить причины пожара пытаются компетентные органы.

«В кругу огня сидела женщина»
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Ранее Mkset сообщал о пожаре в Хайбуллинском районе Башкортостана, в ходе которого сельчанин самоотверженно спас из горящей постройки женщину.

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