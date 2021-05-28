В Башкирии увеличат гонорары для писателей и построят Евразийскую библиотеку

Помимо этого, как заявил руководитель региона, в Башкирии будут ежегодно проводить книжную ярмарку в летний сезон, а книги республиканских авторов планируют продавать по всей России. А тем временем Минцифры занимается разработкой платформы для публикации произведений в электронном виде. Для переводчиков книг в Башкирии планируется учредить гранты на общую сумму в три миллиона рублей.
По словам Радия Хабирова, пустующее здание Уфимского института глазных болезней на улице Пушкина переоборудуют в культурный центр, где разместится литературная гостиная. Также будет построена крупная Евразийская библиотека. Предварительно ее расположат между Домом республики и госпиталем ветеранов вблизи набережной реки Белой.