В Уфе ушел из жизни писатель и литературовед Тимергали Кильмухаметов

В Уфе ушел из жизни писатель и литературовед Тимергали Кильмухаметов
В Уфе ушел из жизни писатель и литературовед Тимергали Кильмухаметов
Сегодня, 10:53ПроисшествияКарина МамаеваФото: vk.com
В Уфе ушел из жизни профессор БашГУ, писатель и литературовед Тимергали Кильмухаметов. Ему было 79 лет. Как сообщили коллеги ученого, у него были проблемы со здоровьем, случился инсульт.

Похороны состоятся уже сегодня, 3 мая, в родном селе писателя Ибрагимово Кармаскалинского района.

Тимергали Кильмухаметов родился 19 декабря 1941года в деревне Ибрагимово Кармаскалинского района РБ. Окончил Бишаул-Унгарскую среднюю школу. В 1962 году поступил учиться в Башкирский государственный университет. Окончил аспирантуру и докторантуру Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, там же защитил докторскую диссертацию.

Большая заслуга Тимергали Абдулгалимовича – это вклад по увековечиванию памяти выдающегося башкирского просветителя Мухаметсалима Уметбаева, издав книгу «Мухаметсалим Уметбаев: жизнь, творчество, общественно–политическая деятельность», принимал участие в создании музея и памятника М. Уметбаева, в реконструкции могилы в проведении «Уметбаевских чтении» с широким участием видных ученых, писателей, учителей школ. Его заслуги оценены. Он «Заслуженный деятель наук РБ», «Почетный работник высшей школы профоброзования РФ», лауреат премии Зайнаб Биишевой, Мухаметсалима Уметбаева.

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