Главный прокурор Башкирии в 2020 году заработал 4,4 миллиона рублей

Так, начальник республиканского надзорного органа Владимир Ведерников за 2020 год заработал на 2,8 миллионов рублей больше, чем в 2019 году – около 4,4 миллионов рублей. Помимо этого, в собственности у прокурора имеются квартира, земельный участок с домом в 393 квадратных метра и автомобиль марки «ВАЗ Нива Бронто».