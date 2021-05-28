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Главный прокурор Башкирии в 2020 году заработал 4,4 миллиона рублей

28 мая 2021, 09:59
Фото: 1MediaInvest
Руководители надзорного ведомства отчитались о своих доходах. Декларация за 2020 год опубликована на сайте прокуратуры.

Так, начальник республиканского надзорного органа Владимир Ведерников за 2020 год заработал на 2,8 миллионов рублей больше, чем в 2019 году – около 4,4 миллионов рублей. Помимо этого, в собственности у прокурора имеются квартира, земельный участок с домом в 393 квадратных метра и автомобиль марки «ВАЗ Нива Бронто».

Заместители прокурора также отчитались о своих доходах. Первый заместитель Александр Грязников за прошедший год заработал 3,5 миллионов рублей. Еще один подчиненный Руслан Абзалетдинов задекларировал более 2,2 миллионов рублей, а Валерий Кузьмин – более 2,7 миллионов рублей.

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