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Posted 14 мая 2021, 09:44

Published 14 мая 2021, 09:44

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Плюс 89, минус 2. В Минздраве Башкирии рассказали о пациентах с коронавирусом

14 мая 2021, 09:44
Сюжет
Коронавирус 2021
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальные данные по заболевших коронавирусом.

С начала пандемии подтвердилось 36 677 случаев заболевания. За сутки коронавирусом заболели 89 человек. При этом выздоровели 34 316 человек, из которых 118 — за прошедший день. Вакцинацию прошли 215 428 жителей Башкирии.

Число умерших увеличилось на два и составило 483.

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности к коронавирусу. Так, детские сады, школы, колледжи и организации дополнительного образования получают право выезжать с организованными группами детей в другие города и районы республики, а также за её пределы на отдых или с целью оздоровления. Разрешение также распространяется на организацию детских палаточных лагерей стационарного типа. Кроме того, родителям разрешили посещать праздничные мероприятия детских садах и школах при наличии прививки от Covid-19 или высоких титрах антител.

#Анна Кононова#Коронавирус COVID-19#Коронавирус 2021#Новости#Башкирия#Вирус#Болезнь
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