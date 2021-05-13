В Башкирии вновь внесены изменения в указ о повышенной готовности к коронавирусу

На сайте главы Башкирии опубликована новая редакция одного из самых важных документов последнего года – указа о повышенной готовности к коронавирусу.

Радий Хабиров подписал документ, из которого следует, что с 12 мая детские сады, школы, колледжи и организации дополнительного образования получают право выезжать с организованными группами детей в другие города и района республики, а также за её пределы на отдых или с целью оздоровления. При этом не отменяется необходимость соблюдать масочный режим и прочие санитарно-эпидемиологические требования. Разрешение также распространяется на организацию детских палаточных лагерей стационарного типа. Попутно отменено действовавшее ранее требование об использовании запасных входов и выходов в учебных заведениях в условиях опасности коронавируса. Допуск родителей в детские сады и школы возможен только на праздничные мероприятия при наличии документов, удостоверяющих личность, а также сертификата о прививках против коронавируса либо справки о наличии титров антител к COVID-19 выше двух единиц, выданной не раньше месяца до посещаемого мероприятия. Возможно также предъявление справки о о наличии противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

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