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Posted 12 мая 2021, 14:08

Published 12 мая 2021, 14:08

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Башкирии запретят продавать алкоголь на один день в мае

12 мая 2021, 14:08
За продажу алкоголя в этот день магазинам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

В Башкирии не будут продавать алкоголь в день проведения Последнего звонка для выпускников школ. В этом году торжественные линейки пройдут 22 мая.

Ограничения на продажу спиртного коснутся только магазинов. На предприятия общественного питания запрет не распространяется, сообщили в Минторге республики.

В ведомстве напомнили, что за нарушение запрета грозит штраф. Для должностных лиц он составляет от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

#Александра Константинова#Общество#Новости
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