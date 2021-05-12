В Башкирии запретят продавать алкоголь на один день в мае

Posted 12 мая 2021, 14:08
Published 12 мая 2021, 14:08
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
В Башкирии не будут продавать алкоголь в день проведения Последнего звонка для выпускников школ. В этом году торжественные линейки пройдут 22 мая.
Ограничения на продажу спиртного коснутся только магазинов. На предприятия общественного питания запрет не распространяется, сообщили в Минторге республики.
В ведомстве напомнили, что за нарушение запрета грозит штраф. Для должностных лиц он составляет от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.