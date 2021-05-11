В Башкирии родителям разрешат посещать выпускные при наличии прививки от коронавируса

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин отметил, что эпидобстановка довольно благоприятная. Он от лица партии «Единой России» предложил разрешить родителям присутствовать на выпускных.
Может мы разрешим родителям присутствовать на выпускных, потому что это раз в жизни, для многих это событие, сказал Сидякин.
По данным Радия Хабирова, родители действительно возмущаются и просят допустить их на выпускной. Министр здравоохранения Максим Забелин предложил разрешить присутствовать на мероприятиях при наличии вакцинации от коронавируса хотя бы первого компонента или высокого содержания антител. Глава Башкирии отметил, что это вполне справедливо и поручил внести данные изменения в указ о повышенной готовности.