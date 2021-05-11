В Башкирии родителям разрешат посещать выпускные при наличии прививки от коронавируса

По данным Радия Хабирова, родители действительно возмущаются и просят допустить их на выпускной. Министр здравоохранения Максим Забелин предложил разрешить присутствовать на мероприятиях при наличии вакцинации от коронавируса хотя бы первого компонента или высокого содержания антител. Глава Башкирии отметил, что это вполне справедливо и поручил внести данные изменения в указ о повышенной готовности.