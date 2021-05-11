В Башкирии родителям разрешат посещать выпускные при наличии прививки от коронавируса

В Башкирии родителям разрешат посещать выпускные при наличии прививки от коронавируса
В Башкирии родителям разрешат посещать выпускные при наличии прививки от коронавируса
Сегодня, 09:39ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
На оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили проведение выпускных в детских садах и начальных классах школы в условиях пандемии.

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин отметил, что эпидобстановка довольно благоприятная. Он от лица партии «Единой России» предложил разрешить родителям присутствовать на выпускных.

Может мы разрешим родителям присутствовать на выпускных, потому что это раз в жизни, для многих это событие, сказал Сидякин.

По данным Радия Хабирова, родители действительно возмущаются и просят допустить их на выпускной. Министр здравоохранения Максим Забелин предложил разрешить присутствовать на мероприятиях при наличии вакцинации от коронавируса хотя бы первого компонента или высокого содержания антител. Глава Башкирии отметил, что это вполне справедливо и поручил внести данные изменения в указ о повышенной готовности.

РоссияБашкириявакцинация
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