Жара и грозы. Погода в Башкирии на ближайшие дни

Posted 2 мая 2021, 05:08
Published 2 мая 2021, 05:08
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
В понедельник, 3 мая, скорее всего обойдется без гроз, но дожди местами все же пройдут. Ветер южный и слабый, поэтому днем столбик термометра поднимется до +16..+21°. А вот ночью местами могут быть заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0..-3°.
Грозы снова вернутся в республику уже во вторник. Днем местами пройдет кратковременные дожди. Ветер теплый, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +6..+11°, днем потеплеет до +20..+25°.