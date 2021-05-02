Жара и грозы. Погода в Башкирии на ближайшие дни

В Башкирии в ближайшие три дня ожидается потепление. Но и без сюрпризов не обойдется – на республику движется первая гроза. Так, уже сегодня, вероятнее всего, пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер теплый, но с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +5..+10°, днем +13..+18°.

В понедельник, 3 мая, скорее всего обойдется без гроз, но дожди местами все же пройдут. Ветер южный и слабый, поэтому днем столбик термометра поднимется до +16..+21°. А вот ночью местами могут быть заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0..-3°. Грозы снова вернутся в республику уже во вторник. Днем местами пройдет кратковременные дожди. Ветер теплый, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +6..+11°, днем потеплеет до +20..+25°.