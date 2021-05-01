Жителей Башкирии ждет теплая, но дождливая погода в ближайшие дни

В Башкирии ожидаются дожди и грозы в ближайшие дни. При этом температура воздуха повысится до +20.

Как сообщает Башгидрометцентр, сегодня ожидаются дожди и грозы в северо-западных районах региона, местами возможны порывы сильного ветра. Температура воздуха составит +14…+19 градусов. 2 мая также прогнозируются дожди и грозы. Ночью столбик термометра достигнет отметки +4...+9 градусов, а днём +13...+18 градусов. Ветер местами порывистый. В понедельник, 3 мая возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, днём +15...+20 градусов. Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный.

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