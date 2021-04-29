Как выяснить репутацию букмекера? Для этого есть народный рейтинг Legalbet

Среди минусов Народного рейтинга можно, прежде всего, отметить тот факт, что новые букмекерские конторы, которые только что начинают свою деятельность, автоматически попадают в конец рейтинга, даже если они стараются изо всех сил работать в соответствии с правилами. Это объяснимо, ведь, игроки не успевают голосовать за новичков объективно оценить их возможности. Этот момент является самым веским недостатком рейтинга.