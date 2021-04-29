Как выяснить репутацию букмекера? Для этого есть народный рейтинг Legalbet

Народный рейтинг Legalbet.ru проводит анализ деятельности букмекерских компаний, действующих на рынке азартных игр и готов оказать помощь новым игрокам, чтобы они смогли разобраться со ставками. С этой целью на ресурсе Legalbet.ru размещаются обучающие материалы, постоянно в соответствии с целым рядом критериев.
Одним из самых очевидных признаков качества сервиса Legalbet.ru можно назвать наличие Народного рейтинга, который уже собрал свою постоянную аудиторию.
Как составляется народный рейтинг на сайте Legalbet.ru?
Народный рейтинг — это реальный инструмент для контроля за деятельностью букмекеров, поскольку он отражает объективную информацию об уровне их популярности у 28 000 зарегистрированных реальных пользователей сайта Legalbet.ru. В рейтинге фигурируют лучшие букмекеры по мнению игроков, указано точное число посетителей того или иного ресурса, которые предпочитают делать ставки именно на них.
Нажав на логотип букмекера на странице Народного рейтинга, пользователь сразу перейдет на страницу его детального обзора, там представлены следующие данные:
Отметка «Данный букмекер сотрудничает с Legalbet в решении спорных ситуаций» означает, что любой игрок может подать жалобу на компанию, восстановить аккаунт либо вернуть деньги.
По ситуации на сегодня Legalbet взаимодействует с 17 легальными букмекерскими конторами на территории Российской Федерации, уже рассмотрены три тысячи жалоб на них, по итогам такого рассмотрения клиентам осуществлен возврат выигрышей на общую сумму более 80 миллионов рублей.
Народный рейтинг будет развиваться дальше
Среди минусов Народного рейтинга можно, прежде всего, отметить тот факт, что новые букмекерские конторы, которые только что начинают свою деятельность, автоматически попадают в конец рейтинга, даже если они стараются изо всех сил работать в соответствии с правилами. Это объяснимо, ведь, игроки не успевают голосовать за новичков объективно оценить их возможности. Этот момент является самым веским недостатком рейтинга.
Среди минусов. на которые указывают пользователи, можно также выделить еще пару спорных моментов:
При этом, судя по отзывам игроков, Народный рейтинг оказал им реальную помощь. А выявленные в процессе его работы минусы являются поводом для совершенствования.