Работники Азов-Сити попросили президента страны сохранить игорную зону

В Краснодарском крае более тысячи человек написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. Это сотрудники игорной зоны Азов-Сити, которой грозит закрытие.

Информацию о петиции опубликовал на своей странице в соцсети бизнесмен Максим Смоленцев, владеющий в Азов-Сити казино. По его словам, если игорная зона будет все-таки закрыта, то семьи работников останутся без денег, пишет «Лента.ру». Проблема заключается еще и в том, что Ейский и Щербиновский районы одни из самых депрессивных в регионе, поэтому найти хорошую работу там довольно сложно. Письмо Путину подписали не только работники игорной зоны, но и их близкие. В письме утверждается, что потерять работу для них – настоящая катастрофа.

Игорная зона Азов-Сити существует уже более восьми лет, а инвестиции в ее создание превысили 8 миллиардов рублей. Это современный развлекательный комплекс мирового уровня, где есть все необходимое: спа-салоны, пятизвездочные отели, концертные площадки, элитные рестораны. Ежегодно российские звезды показывают там свои программы. Игорную зону посетило уже более миллиона человек, количество гостей только растет.

Авторы письма отмечают, что предприятия Азов-Сити выплатили более 1,5 миллиарда рублей в казну, что в три раза больше, чем все остальные игорные зоны страны, а в регионе построен полноценный курорт для самого взыскательного клиента. Инвесторы готовы и дальше вкладывать деньги в проект и создавать новые рабочие места для людей, но им нужны официальные гарантии властей, что все это будет не напрасно и Азов-Сити станет функционировать и дальше.