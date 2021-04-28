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Posted 28 апреля 2021, 04:43

Published 28 апреля 2021, 04:43

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Минздраве Башкирии рассказали, что даёт значок вакцинированным от коронавируса

28 апреля 2021, 04:43
Сюжет
Вакцинация
Накануне, 27 апреля, на брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, какие преференции даёт значок привитым от коронавируса.

Значок выдает каждому, кто прошёл оба этапа вакцинации. Таким образом, с помощью него можно будет определить привившегося человека.

Значок сделан в цветах национального флага с фразой «Я вакцинирован». На его обратной стороне расположен QR-код, пройдя по которому друзья и знакомые могут записаться на вакцинацию на портале Госуслуг.

Напомним, знак отличия выдается с 26 апреля, о чем объявили на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

#Анна Кононова#Коронавирус COVID-19#Вакцинация#Новости#Башкирия
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