В Минздраве Башкирии рассказали, что даёт значок вакцинированным от коронавируса

Posted 28 апреля 2021, 04:43
Published 28 апреля 2021, 04:43
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Значок выдает каждому, кто прошёл оба этапа вакцинации. Таким образом, с помощью него можно будет определить привившегося человека.
Значок сделан в цветах национального флага с фразой «Я вакцинирован». На его обратной стороне расположен QR-код, пройдя по которому друзья и знакомые могут записаться на вакцинацию на портале Госуслуг.
Напомним, знак отличия выдается с 26 апреля, о чем объявили на оперативном совещании в правительстве Башкирии.