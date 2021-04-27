«Билась головой об стену»: жительница Башкирии запирала в квартире свою 2-летнюю дочь

Как сообщили в МВД Башкирии, мать девочки забеременела в 17 лет, однако узнала об этом лишь спустя несколько месяцев. Подросток оставляла свою новорожденную дочь своей маме, а сама продолжала вести разгульный образ жизни. Спустя некоторое время бабушка оставила своей дочери и внучке двухкомнатную квартиру, а сама переехала жить к сожителю.