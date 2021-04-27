«Билась головой об стену»: жительница Башкирии запирала в квартире свою 2-летнюю дочь

Как сообщили в МВД Башкирии, мать девочки забеременела в 17 лет, однако узнала об этом лишь спустя несколько месяцев. Подросток оставляла свою новорожденную дочь своей маме, а сама продолжала вести разгульный образ жизни. Спустя некоторое время бабушка оставила своей дочери и внучке двухкомнатную квартиру, а сама переехала жить к сожителю.
Молодая мать не хотела менять свою жизнь, поэтому единственным выходом для нее стало оставлять свою двухлетнюю малышку дома в одиночестве. Девушка закрывала ребенка в дальней комнате, чтобы никто из соседей не слышал ее плач.
— Новый 2021 год двухлетняя девочка встретила в одиночестве, потому что ее мама за час до боя курантов ушла праздно проводить время в кругу приятелей. Домой женщина вернулась лишь 2 января. С тех пор малышка часто оставалась одна, без еды и воды, без необходимого ухода, заботы и внимания, — рассказали в МВД Башкирии.
В один из таких случаев малышке удалось выбраться из комнаты, соседи обратили внимание на постоянные истерики ребенка и вызвали полицию. Дозвониться удалось только до бабушки двухлетнего ребенка. Когда та открыла дверь в квартиру, девочка плакала в коридоре. Она выглядела обезвоженной и грязной.
— Первое, что она сделала при виде взрослых – подняла с грязного пола пластиковую кружку и как смогла – показала, что хочет пить. В квартире был беспорядок, антисанитария, вещи разбросаны, стены испачканы продуктами человеческой жизнедеятельности, на кухонном столе стояли пустые противни и кастрюли, а в сковороде обнаружены плесень с остатками пищи, — рассказали в полиции.
Врачи диагностировали у девочки множество заболеваний, от ребенка исходил затхлый запах. По мнению специалистов, малышка от страха часто билась головой об стену. Теперь ей необходимо долгое лечение и пожизненная реабилитация. Суд лиши мать девочки родительских прав. Ребенок отправится в детский дом.