В Уфе сотрудница банка оформляла страховку на клиентов для получения премий

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, менеджер по продажам вступил в сговор с управляющим. В течении трех лет она оформляла договора страхования жизни без ведома клиентов. Поступление денежных средств в финансовое учреждение оформлялись документально, однако фактически суммы не были внесены в банк.