В Уфе сотрудница банка оформляла страховку на клиентов для получения премий

Posted 22 апреля 2021, 05:54
Published 22 апреля 2021, 05:54
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Как пояснили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, менеджер по продажам вступил в сговор с управляющим. В течении трех лет она оформляла договора страхования жизни без ведома клиентов. Поступление денежных средств в финансовое учреждение оформлялись документально, однако фактически суммы не были внесены в банк.
За оформление множества договоров сотрудница банка получала премии. Таким образом она нанесли ущерб работодателю на сумму более 70 миллионов рублей. Обвиняемая признала свою вину. С ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.