mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2021, 05:54

Published 22 апреля 2021, 05:54

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Уфе сотрудница банка оформляла страховку на клиентов для получения премий

22 апреля 2021, 05:54
Уфимский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудников одного из банков. Они обвиняются в растрате и мошенничестве.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, менеджер по продажам вступил в сговор с управляющим. В течении трех лет она оформляла договора страхования жизни без ведома клиентов. Поступление денежных средств в финансовое учреждение оформлялись документально, однако фактически суммы не были внесены в банк.

За оформление множества договоров сотрудница банка получала премии. Таким образом она нанесли ущерб работодателю на сумму более 70 миллионов рублей. Обвиняемая признала свою вину. С ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

#Карина Мамаева#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика