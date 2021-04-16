Топит и горит. В поселке Булгаково под Уфой тушат поле с сухой травой

Posted 16 апреля 2021, 11:36
Published 16 апреля 2021, 11:36
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
На кадрах видно, что на поле около жилых домов загорелась сухая трава. Огонь распространяется быстро. Поначалу местные жители пытались справиться своими силами, чуть позже на место подъехали пожарные машины.
В пресс-службе МЧС Башкирии Mkset сообщили, что спасателям удалось ликвидировать очаг возгорания площадью один гектар. На месте работают спецслужбы.
Напомним, ранее стало известно, что в селе Булгаково Уфимского района уровень воды в реке Уршак достиг 649 сантиметров при росте за сутки на 63 сантиметра.