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Posted 16 апреля 2021, 11:36

Published 16 апреля 2021, 11:36

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Топит и горит. В поселке Булгаково под Уфой тушат поле с сухой травой

16 апреля 2021, 11:36
Поселок Булгаково соединил в себе сразу две стихии. Если в одном части населенного пункта борются с половодьем, то в другой – с пожаром. Очевидцы прислали Mkset фото и видео с места событий.

На кадрах видно, что на поле около жилых домов загорелась сухая трава. Огонь распространяется быстро. Поначалу местные жители пытались справиться своими силами, чуть позже на место подъехали пожарные машины.

В пресс-службе МЧС Башкирии Mkset сообщили, что спасателям удалось ликвидировать очаг возгорания площадью один гектар. На месте работают спецслужбы.

Напомним, ранее стало известно, что в селе Булгаково Уфимского района уровень воды в реке Уршак достиг 649 сантиметров при росте за сутки на 63 сантиметра.

#Общество#Видео#Новости
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