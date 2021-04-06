В Петербурге мужчина ударил девочку-подростка

По сообщению iz.ru, инцидент произошел в продуктовом магазине и его зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как две девочки-подростка смеются, стоя в магазине, после чего к одной из них подходит неизвестный мужчина и бьет кулаком в лицо. Отмечается, что с места происшествия он скрылся, а у девочки, которой тринадцать лет, оказалась разбита губа. По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.