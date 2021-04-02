Уфа оказалась на седьмом месте в топ-10 городов по индексу качества городской среды

Posted 2 апреля 2021, 10:14
Published 2 апреля 2021, 10:14
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Максимальное количество баллов, которое город может получить — 360. В группу крупнейших вошли 15 городов. На первое место с показателем 288 вышла Москва. Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург, которому поставили 249 баллов. Третьей стала Казань с 204 баллами. Следом идут Нижний Новгород (201), Ростов-на-Дону (200) и Екатеринбург (194). Седьмой стала Уфы с результатом в 189 баллов. В десятку также вошли Красноярск (181), Пермь (179) и Воронеж (176). Остальные места с 11 по 15 распределились между Челябинском (170), Самарой (168), Новосибирском (166), Волгоградом (159) и Омском (113).
В Уфе жилье и прилегающие пространства оценили в 34 балла; улично-дорожную сеть — в 30 баллов; озеленение пространства — в 43 балла; общественно-деловую инфраструктуру и прилегающие пространства — в 26 баллов; социально-досуговую инфраструктуру и прилегающие пространства — в 24 балла; общегородское пространство — в 32 балла.
Отметим, что в 2019 году Уфа в этом рейтинге заняла также седьмое место. Эксперты оценили качество городской среды на 182 балла.
Напомним, ранее Институт «Урбаника» опубликовал новый рейтинг 100 самых комфортных и доступных для жизни городов России в 2020 году. Уфа расположилась на 10 строчке. Для сравнения, в 2019 году столица Башкирии была на 13 месте.