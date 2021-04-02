Уфа оказалась на седьмом месте в топ-10 городов по индексу качества городской среды

Максимальное количество баллов, которое город может получить — 360. В группу крупнейших вошли 15 городов. На первое место с показателем 288 вышла Москва. Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург, которому поставили 249 баллов. Третьей стала Казань с 204 баллами. Следом идут Нижний Новгород (201), Ростов-на-Дону (200) и Екатеринбург (194). Седьмой стала Уфы с результатом в 189 баллов. В десятку также вошли Красноярск (181), Пермь (179) и Воронеж (176). Остальные места с 11 по 15 распределились между Челябинском (170), Самарой (168), Новосибирском (166), Волгоградом (159) и Омском (113).