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От -18 до +3: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на выходные

27 марта 2021, 02:30
Фото: pixabay.com
Башгидрометцентр опубликовал погоду на ближайшие дни.

Сегодня днём пройдет снег с дождем. Ветер северный умеренный. Температура воздуха 0...+5 градусов.

В воскресенье, 28 марта, также пройдет мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорогах образуется гололедица. Ветер северный умеренный. Столбик термометра ночью достигнет отметки -3...-8 градусов, при прояснениях -13 градусов. Днем потеплеет до 0...+5 градусов.

В понедельник будет без существенных осадков, ночью и утром на некоторых дорогах образуется гололедица. Ветер северный умеренный. Ночью ожидается -7...-12 градусов, в отдельных частях республики -13...-18 градусов. Днём температура воздуха составит -2...+3 градуса.

#Новости#Башкирия#Весна#Анна Кононова#Общество
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