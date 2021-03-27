От -18 до +3: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на выходные

Сегодня днём пройдет снег с дождем. Ветер северный умеренный. Температура воздуха 0...+5 градусов.
В воскресенье, 28 марта, также пройдет мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорогах образуется гололедица. Ветер северный умеренный. Столбик термометра ночью достигнет отметки -3...-8 градусов, при прояснениях -13 градусов. Днем потеплеет до 0...+5 градусов.
В понедельник будет без существенных осадков, ночью и утром на некоторых дорогах образуется гололедица. Ветер северный умеренный. Ночью ожидается -7...-12 градусов, в отдельных частях республики -13...-18 градусов. Днём температура воздуха составит -2...+3 градуса.