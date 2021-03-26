«Живет в подвале»: жительница Уфы просит помочь одинокой бабушке

— Детей у неё нет, родственники все умерли. Она недееспособная, сестра, которая была ее опекуном, тоже умерла, тем самым лишив ее пенсии. С квартирой ее обманули, на сколько я поняла, паспорта тоже нет. На вопрос сколько ей лет, ответила: «восемьдесят с чем-то», — рассказывает неравнодушная женщина.