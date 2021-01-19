В Татарстане чиновники поздравили 90-летнюю бабушку с юбилеем после её смерти

3 октября Бибинур Гизатуллина из села Нурлаты Зеленодольского района отметила свой юбилей. Она была труженицей тыла во время Великой Отечественной войны. Родные устроили ей праздник, а вот местные власти так и не поздравили её. Она ждала этого ещё три месяца, а 5 января её не стало.