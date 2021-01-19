В Татарстане чиновники поздравили 90-летнюю бабушку с юбилеем после её смерти

В Татарстане чиновники поздравили 90-летнюю бабушку с юбилеем после её смерти

Вчера, 19:29ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В соседней Татарии произошла нелепая история. Чиновники одного сельского поселения поздравили 90-летнюю пенсионерку через несколько месяцев после её юбилея, когда бабушка уже умерла. Об этом рассказывает telegram-канал Mash.

3 октября Бибинур Гизатуллина из села Нурлаты Зеленодольского района отметила свой юбилей. Она была труженицей тыла во время Великой Отечественной войны. Родные устроили ей праздник, а вот местные власти так и не поздравили её. Она ждала этого ещё три месяца, а 5 января её не стало.

Через четыре дня после её кончины чиновники принесли открытку. Внучка Бибинур Гизатуллиной написала о случившемся в местном паблике. Тогда, как сообщает telegram-канал, глава сельского поселения Ильдус Саттаров и его заместитель Камиль Шакуров навестили семью, извинялись и просили удалить пост из соцсетей. Они также сказали, что знали про юбилей, но открытка где-то затерялась.

Video:Telegram-канал Mash

Татарстансмерть
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