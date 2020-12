81-летняя жительница Башкирии приняла участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале. Она подарила ведущему Леониду Якубовичу чак-чак и и символ куницы.

Как сообщает «Уфавед», женщина давно мечтала побывать на этой передаче и попала на неё после победы в смс-викторине. На шоу она поехала с 16-летней внучкой и двумя правнучками. — Съемки шли недолго, цитирует её «Уфавед». — Играли по-настоящему, а не по подстроенному сценарию, как полагают некоторые. В финал женщина выйти не смогла. Но, по её словам, вернулась в Уфу с положительными впечатлениями.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter