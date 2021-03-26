В Башкирии суд приговорил к 12 годам заключения мужчину, подорвавшего коммерсанта

Помимо этого стало известно, что покушавшийся на жизнь бизнесмена мужчина помимо бомб изготавливал и самодельные оружие. В суде свою вину он отрицает. Тем не менее, теперь ему предстоит провести в колонии строгого режима 12 лет и заплатить 200 тысяч рублей для возмещения ущерба.