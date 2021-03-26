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В австрийских магазинах будут требовать ПЦР-тест

26 марта 2021, 06:29
Фото: pixabay.com
Власти Восточной Австрии усилят противокоронавирусные ограничения в Пасхальную неделю.

По сообщению iz.ru, в этот период жители Вены и двух регионах Восточной Австрии не смогут посещать магазины без отрицательного ПЦР-теста. Жесткие противокоронавирусные ограничения вводятся из-за увеличения количества новых случаев заболевания. Действовать усиленные ограничения начнут с седьмого апреля. Кроме этого, в Пасхальную неделю будут закрыты непродовольственные торговые точки, массажные салоны и парикмахерские. Граждан регионов обяжут носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах с массовым скоплением людей.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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