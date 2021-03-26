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Команда из Башкирии заняла первое место на сельских спортивных играх

26 марта 2021, 11:00
Фото: Радий Хабиров // ВКонтакте
Команда из Башкирии заняла первое место на X Всероссийских зимних сельских спортивных соревнованиях, которые прошли в Перми. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров в соцсетях.

В соревнованиях участвовали 700 спортсменов из 44 регионов страны: работники сельского, лесного, рыбного хозяйств, потребительской кооперации, фермеры и соцработники. Главным условием участия стало то, что участники постоянно должны проживать в сельской местности.

Башкирию представляли 17 спортсменов и два тренера из Альшеевского, Бурзянского, Уфимского и Чишминского районов. Делегацией руководил директор детско-юношеской спортивной школы Чишминского района Сергей Балуев.

Поздравляю, горжусь и вполне вероятно, что благодаря этой победе следующие игры будут у нас, в Башкортостане. Ждем, написал Радий Хабиров.

Напомним, ранее глава Башкирии заявлял, что спортсмены многое делают для региона. В связи с этим в республике необходимо строить больше спортивных объектов.

#Новости#Спорт#Башкирия#Радий Хабиров#Анна Кононова
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