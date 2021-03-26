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Бабушка в подвале, очередь на анализы и межнациональные розни. Итоги дня в Башкирии

26 марта 2021, 15:53
Главные новости Уфы и Башкирии 26 марта.

Уфимка опубликовала в соцсетях историю бабушки Тони, которая ежедневно сидит в одном ресторане и просит милостыню. Пожилая женщина живет в подвале у дворника.

«Живет в подвале»: жительница Уфы просит помочь одинокой бабушке
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Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии приняли закон, касающийся семей с детьми-инвалидами. Теперь процедура получения земли для них стала проще.

Депутаты Башкирии упростили процедуру получения земли для семей с детьми-инвалидами
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Советский районный суд возобновил судебное следствие по уголовному делу в отношении мужчины, дочери которого обвинили его в изнасиловании. Следующее заседание состоится 31 марта.

Уфимский суд возобновил расследование дела об изнасиловании отцом собственной дочери
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Жители Уфы пожаловались на длинную очередь в поликлинику для сдачи анализов. Люди долгое время стояли на морозе.

«Очередь начинается с улицы»: уфимцы пожаловались на сдачу анализов в поликлинике
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Элвин Грей прокомментировал срыв концерта своего коллеги Фирдуса Тямаева. Он заявил, что певец и баянист разжигает межнациональные розни между Башкирией и Татарией.

Элвин Грей посоветовал Тямаеву «включить мозги» и не разжигать межнациональную рознь
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