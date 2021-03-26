Бабушка в подвале, очередь на анализы и межнациональные розни. Итоги дня в Башкирии

Уфимка опубликовала в соцсетях историю бабушки Тони, которая ежедневно сидит в одном ресторане и просит милостыню. Пожилая женщина живет в подвале у дворника.
Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии приняли закон, касающийся семей с детьми-инвалидами. Теперь процедура получения земли для них стала проще.
Советский районный суд возобновил судебное следствие по уголовному делу в отношении мужчины, дочери которого обвинили его в изнасиловании. Следующее заседание состоится 31 марта.
Жители Уфы пожаловались на длинную очередь в поликлинику для сдачи анализов. Люди долгое время стояли на морозе.
Элвин Грей прокомментировал срыв концерта своего коллеги Фирдуса Тямаева. Он заявил, что певец и баянист разжигает межнациональные розни между Башкирией и Татарией.