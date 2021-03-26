Фельдшер заявил о совете Минздрава Башкирии отказываться от выезда к больным COVID-19

Представители Минздрава сказали, что так как у нас не было дополнительных соглашений с ЦРБ, то мы, если знали, что пациент болеет коронавирусной инфекцией, могли отказаться от этого вызова. Этот вопрос вообще не поняли. Мы задали вопрос, как мы это могли сделать, — они говорят, могли, сообщил медик.