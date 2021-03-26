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Фельдшер заявил о совете Минздрава Башкирии отказываться от выезда к больным COVID-19

26 марта 2021, 12:30
Фото: pixabay.com
В Башкирии суды рассматривают иски медиков к республиканскому Минздраву из-за неполучения стимулирующих выплат. Фельдшер скорой помощи Ишимбайской ЦРБ рассказал «Эху Москвы в Уфе», как это объяснили представители правительства в Уфе.

Работники скорой помощи Ишимбайской ЦРБ требуют через суд доплаты за работу с ковидными пациентами в 2020 году. Фельдшер скорой помощи больницы Рамиль Разяпов сообщил «Эху», что в суде 15 марта представители Минздрава РБ озвучили причины невыплаты стимулирующих денег.

Представители Минздрава сказали, что так как у нас не было дополнительных соглашений с ЦРБ, то мы, если знали, что пациент болеет коронавирусной инфекцией, могли отказаться от этого вызова. Этот вопрос вообще не поняли. Мы задали вопрос, как мы это могли сделать, — они говорят, могли, сообщил медик.

Мужчина также добавил, что Ишимбайский городской суд отложил рассмотрение дела на 7 апреля.

Напомним, медики обратились в прокуратуру в сентябре прошлого года. Тогда надзорное ведомство вынесло представление в адрес главного врача Ишимбайской ЦРБ о необходимости проведения стимулирующие выплаты сотрудникам скорой помощи Ишимбайской ЦРБ. Однако главврач Ишимбайской ЦРБ Валерий Шапочкин не выполнил требования. В связи с этим прокуратура подала иск в суд от 36 сотрудников медиков.

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