Фельдшер заявил о совете Минздрава Башкирии отказываться от выезда к больным COVID-19

Работники скорой помощи Ишимбайской ЦРБ требуют через суд доплаты за работу с ковидными пациентами в 2020 году. Фельдшер скорой помощи больницы Рамиль Разяпов сообщил «Эху», что в суде 15 марта представители Минздрава РБ озвучили причины невыплаты стимулирующих денег.
Представители Минздрава сказали, что так как у нас не было дополнительных соглашений с ЦРБ, то мы, если знали, что пациент болеет коронавирусной инфекцией, могли отказаться от этого вызова. Этот вопрос вообще не поняли. Мы задали вопрос, как мы это могли сделать, — они говорят, могли, сообщил медик.
Мужчина также добавил, что Ишимбайский городской суд отложил рассмотрение дела на 7 апреля.
Напомним, медики обратились в прокуратуру в сентябре прошлого года. Тогда надзорное ведомство вынесло представление в адрес главного врача Ишимбайской ЦРБ о необходимости проведения стимулирующие выплаты сотрудникам скорой помощи Ишимбайской ЦРБ. Однако главврач Ишимбайской ЦРБ Валерий Шапочкин не выполнил требования. В связи с этим прокуратура подала иск в суд от 36 сотрудников медиков.