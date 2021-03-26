Уфимский суд возобновил расследование дела об изнасиловании отцом собственной дочери

Напомним, дочь обвинила отца в изнасиловании, её поддержала младшая сестра. Позже выяснилось, что последняя является девственницей, а мать сообщила в эфире программы на федеральном канале, что дочери оговорили супруга. Следком Башкирии опубликовал ход расследования дела. По данным ведомства, мужчину подозревают в 12 эпизодах изнасилования. При этом обвиняемый признал вину, написал явку с повинной и рассказал подробности. Однако после мужчина стал отрицать свою вину. Следствие считает, что собранные доказательства свидетельствуют о его причастности к преступлению.