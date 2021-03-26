СК Башкирии возбудил два уголовных дела за мошенничество при строительстве школы

Следственный отдел Октябрьского района возбудил уголовные дела по статьям «халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» и «мошенничество в особо крупном размере».
По версии следствия, в 2018 году между ГУП «Управление капитального строительства Башкирии» и ООО «Фирма СУ-10» был заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в строящейся школе. Строительство проходило в рамках проекта «Демография». Однако работы были выполнены не полностью и не соответствовали проекту, в некоторых случаях они были оплачены дважды. При этом работы были оплачены, а акты подписаны.
В результате этих действий первоначальная стоимость работ была завышена более чем на 8,6 миллиона рублей. Таким образом, бюджету Башкирии был нанесен ущерб в особо крупной размере.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступлений и причастные к нему лица. Расследование уголовного дела находится на особом контроле следственного управления Башкирии.
Отметим, что в 2018 году управление капитального строительства Башкирии возглавлял Рамзиль Кучарбаев, который позже стал министром строительства и архитектуры республики. 1 февраля в министерстве прошли обыски, после которых чиновник был задержан. Кучарбаеву предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело связано с очистными сооружения в Кумертау. В 2017 году Кучарбаев, будучи начальником ГКУ «Управление капитального строительства РБ», подписал акт о завершении их строительства, однако объект не был готов к эксплуатации. Ущерб оценили в 95 миллионов рублей. По этому же делу в качестве подозреваемого проходит бывший глава МинЖКХ Борис Беляев, который в 2017 году был мэром Кумертау.