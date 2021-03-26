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Владимир Путин поддержал акцию 11-летнего экоблогера из Башкирии

26 марта 2021, 14:04
Фото: скриншот видео
11-летний экоблогер из села Иглино Матвей Анискин предложил президенту РФ Владимиру Путину акцию «Сад памяти». Мальчик рассказал о своей идее во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Матвей рассказал, что является автором акции «Эковесна» и «Добрая суббота», которые поддержали по всей стране. Президенту России он предложил акцию «Сад памяти», посвященную Великой Отечественной войне. Его инициатива заключается в том, чтобы школьники высаживали деревья.

Это очень прекрасная акция, где все дети узнают, какой подвиг совершили их предки в освобождении земли от немецких захватчиков, пояснил экоблогер.

Владимир Путин заявил, что идея — «супер». Своей администрации он предложил соединить сразу несколько предложений по экологическим программам, включая акцию Матвея.

#Новости#Президент России#Башкирия#Владимир Путин#Путин#Анна Кононова#Общество
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