Владимир Путин поддержал акцию 11-летнего экоблогера из Башкирии

Матвей рассказал, что является автором акции «Эковесна» и «Добрая суббота», которые поддержали по всей стране. Президенту России он предложил акцию «Сад памяти», посвященную Великой Отечественной войне. Его инициатива заключается в том, чтобы школьники высаживали деревья.