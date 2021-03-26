Владимир Путин поддержал акцию 11-летнего экоблогера из Башкирии

Матвей рассказал, что является автором акции «Эковесна» и «Добрая суббота», которые поддержали по всей стране. Президенту России он предложил акцию «Сад памяти», посвященную Великой Отечественной войне. Его инициатива заключается в том, чтобы школьники высаживали деревья.
Это очень прекрасная акция, где все дети узнают, какой подвиг совершили их предки в освобождении земли от немецких захватчиков, пояснил экоблогер.
Владимир Путин заявил, что идея — «супер». Своей администрации он предложил соединить сразу несколько предложений по экологическим программам, включая акцию Матвея.