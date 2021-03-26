Элвин Грей посоветовал Тямаеву «включить мозги» и не разжигать межнациональную рознь

Отметим, что одной из причин срыва выступления Тямаева стало отсутствие «маршрутных листов». Элвин Грей рассказал, что ранее он объяснил, как быстро получить эти бумаги администраторам певцов Салавата Фатхетдинова, Иркэ, Данира Сабирова и некоторым другим исполнителям татарской эстрады. Теперь, по его словам, они гастролируют по Башкирии без проблем. Однако, как заявил Элвин Грей, некоторые пытаются сделать все сами, и делают это спустя рукава.
— Отсюда и имеют некоторые неудобства. Я понимаю, что свою некомпетентность проще прикрыть политикой, сделать из себя жертву и поплакаться народу. У нас народ сердобольный, всегда пожалеет, — считает певец.
Он также объяснил, как обстояли дела с отменой концерта Тямаева. Как сообщил Юльякшин, от коллеги ему сначала поступила просьба решить проблему, а через минуту он получил моментальный отказ.
— А когда я проснулся и увидел более 100 сообщений от пользователей и все с вопросом про Тямаева — я сделал однозначный вывод. Данная переписка нужна была ему для определенных целей. Фирдусу нужно было не решение вопроса, а пиар, — заявил Элвин Грей.
В пяти пунктах он перечислил, что Фирдус Тямаев, по его мнению, сделал неправильно. Во-первых, отказался от подписания маршрутного листа. Во-вторых, незаконно проник в подсобное помещение. В-третьих, несанкционированно провел концерт с нарушением мер безопасности. В-четвертых, не заключил с Домом культуры в Киргиз-Мияках договор. Тут Элвин Грей пояснил, что якобы Тямаев «дал на лапу директору РДК или начальнику отдела Культуры, те не отказались, все мимо кассы».
Кроме того, певец посчитал высказывания коллеги разжиганием межнационального конфликта. Грей дал совет:
— Включай мозги и не разжигай межнациональную рознь у нас в республиках. Это уголовно наказуемо, в конце-то концов, — сказал Радик Юльякшин.
Напомним, концерты Фирдуса Тямаева в доме культуры в Киргиз-Мияках должны были пройти 22 и 23 марта. Однако в первый день выступление сорвалось в связи с отключением электроэнергии и отсутствием «маршрутного листа». Тямаеву всё-таки удалось сыграть на баяне и спеть несколько песен. Артист связывает срыв концерта со своей позицией по поводу шихана Куштау. Он также заявил, что в последнее время в Башкирии сложно организовывать выступления. Позже в соцсетях Фирдус Тямаев сообщил, что готовит иск в суд, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виновен в срыве концерта.