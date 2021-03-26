Элвин Грей посоветовал Тямаеву «включить мозги» и не разжигать межнациональную рознь

Напомним, концерты Фирдуса Тямаева в доме культуры в Киргиз-Мияках должны были пройти 22 и 23 марта. Однако в первый день выступление сорвалось в связи с отключением электроэнергии и отсутствием «маршрутного листа». Тямаеву всё-таки удалось сыграть на баяне и спеть несколько песен. Артист связывает срыв концерта со своей позицией по поводу шихана Куштау. Он также заявил, что в последнее время в Башкирии сложно организовывать выступления. Позже в соцсетях Фирдус Тямаев сообщил, что готовит иск в суд, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виновен в срыве концерта.