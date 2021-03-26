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«Очередь начинается с улицы»: уфимцы пожаловались на сдачу анализов в поликлинике

26 марта 2021, 09:17
Фото: Ляйсан Колбасова
В районной поликлинике на улице Мусоргского в Деме перестал работать кабинет для сдачи анализов. Теперь пациентов, по словам местных жителей, направляют в кабинет, расположенный в здании стоматологии на улице Правды.

— Люди стоят на улице в мороз. На фото часть очереди. Сидят по машинам, у кого есть, — рассказала Mkset одна из местных жительниц. Известно, что в кабинете в стоматологии берут анализы крови и мочи.

По словам женщины, она не раз звонила в саму поликлинику. Там объяснить происходящее не смогли. Также она попыталась дозвониться до Минздрава, но попытки не увенчались успехом.

В Минздраве Башкирии Mkset сообщили, что ответ по ситуации дадут только по официальному запросу. Как только нам придет ответ, мы его опубликуем.

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