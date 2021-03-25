Уполномоченный по правам ребенка Башкирии заявила о буллинге детей в детских садах

Напомним, анонимный опрос среди педагогов и учащихся показал, что 40% школьников хотя бы раз в жизни сталкивались с буллингом в школе и за её пределами. За последние три года количество звонков по «телефону доверия» по вопросам травли выросло с 37 до 47.