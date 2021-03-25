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Уполномоченный по правам ребенка Башкирии заявила о буллинге детей в детских садах

25 марта 2021, 09:10
Фото: pixabay.com
Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова заявила о буллинге в детских садах. В настоящее время ведется работа совместно с министерством образования и науки республики для решения данной проблемы.

Милана Скоробогатова отметила, что за последние 3-4 года в образовательной системе идет активный рост числа конфликтных ситуаций. В Башкирии рост таких ситуаций произошел в шесть раз. Более того, буллинг детей теперь встречается и в детских садах.

Травля детей спустилась до детских садов. Ситуация тревожная. Дети сами ищут разрешение ситуации, отметила Милана Скоробогатова.

В настоящее время совместно с Минобром Башкирии развивается проект «Психолог в школу», который предполагает психологов в каждой школе. Благодаря министерству семьи, труда и социальной защиты реализуются различные консультации. Кроме того, был выпущен образовательный курс по профилактике буллинга и травли.

Напомним, анонимный опрос среди педагогов и учащихся показал, что 40% школьников хотя бы раз в жизни сталкивались с буллингом в школе и за её пределами. За последние три года количество звонков по «телефону доверия» по вопросам травли выросло с 37 до 47.

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#Новости#Башкирия#Дети#Анна Кононова#Общество
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