Радий Хабиров назначил ректором БАГСУ Динияра Абдрахманова

В 2001 году Данияр Абдрахманов устроился стрелком службы безопасности МУП «Уфаводоканал». В период с 2004 по 2007 годы работал в Башкирском государственном университете. После до 2016 года был доцентом филиала Российского государственного социального университета в Уфе. В 2005–2016 годах также трудился в Академии наук Башкирии. В 2016–2019 году Абдрахманов был директором научно-исследовательского института духовной безопасности и развития религиозного образования БГПУ. В последние годы возглавлял Болгарскую исламскую академию в Татарстане.