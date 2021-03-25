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Радий Хабиров назначил ректором БАГСУ Динияра Абдрахманова

25 марта 2021, 15:21
Фото: Сайт главы РБ
Радий Хабиров подписал распоряжении о назначении Данияра Абдрахманова на должность ректора Башкирской академии государственной службы и управления при главе РБ.

Сегодня, 25 марта, руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин представил коллективу академии нового ректора Данияра Абдрахманова.

Данияр Абдрахманов — уроженец Уфы. Он окончил БашГу, БГПУ имени М.Акмуллы. Кроме того, Абдрахманов прошел профподготовку в Российском государственном социальном университете, Академии наук Татарии. Он является кандидатом философских наук, доцентом.

В 2001 году Данияр Абдрахманов устроился стрелком службы безопасности МУП «Уфаводоканал». В период с 2004 по 2007 годы работал в Башкирском государственном университете. После до 2016 года был доцентом филиала Российского государственного социального университета в Уфе. В 2005–2016 годах также трудился в Академии наук Башкирии. В 2016–2019 году Абдрахманов был директором научно-исследовательского института духовной безопасности и развития религиозного образования БГПУ. В последние годы возглавлял Болгарскую исламскую академию в Татарстане.

Напомним, с 2017 года ректором БАГСУ являлся Ильгиз Кызыргулов.

#Новости#Башкирия#Радий Хабиров#Анна Кононова#Политика
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