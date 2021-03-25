Литвиненко открыл российско-британский сырьевой диалог

Как отмечает forpost-sz.ru, основными темами форума этого года стали зелёная экономика и трансформация минерально-сырьевого комплекса. Первым выступил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Он отметил, что человеческое сообщество не может развиваться без природных ресурсов, поэтому необходимо минимизировать его воздействие на экологию. В частности, за счет внедрения наиболее эффективных технологий.
“Для этого необходимо развивать обоюдовыгодное сотрудничество», - заявил Литвиненко.
Британская сторона закупает у российской топливные и минерально-сырьевые ресурсы. В свою очередь Россия заинтересована в покупке наукоемкого оборудования. Как отмечает Литвиненко, в этом процессе заинтересованы и британцы - внедрение в производства новейшего оборудования помогает сократить объемы веществ, загрязняющих природу Земли.
Литвиненко поддержал его коллега из Британии - исполнительный директор Института материалов, минералов и горного дела (IOM3, Лондон) Колин Чёрч. Он также отметил, что Российско-Британский сырьевой диалог - одна из немногих площадок, где бизнес и ученые могут обсудить общие проблемы и сообща найти им решение.
Директор российского представительства Департамента международной торговли Великобритании Тревор Льюис также отметил, что жители Англии всё больше интересуются совместными научными изысканиями, направленными на проблемы хранения и перевозки водорода или безопасной утилизации углекислого газа.
Участники диалога также выразили сожаление, что форум нельзя перевести из онлайна в формат личной встречи. Однако, по словам президента Совета управляющих Российско-Британской торговой палаты Чарльза Хендри, возможность встретиться на виртуальной площадке, несмотря на пандемию, чрезвычайно важна.
Как отметил посол России в Великобритании Андрей Келин, Санкт-Петербургский горный университет имеет важнейшую роль в развитии двусторонних отношений между государствами и повышении качества человеческого капитала в горной отрасли.