Литвиненко открыл российско-британский сырьевой диалог

Как отмечает forpost-sz.ru, основными темами форума этого года стали зелёная экономика и трансформация минерально-сырьевого комплекса. Первым выступил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Он отметил, что человеческое сообщество не может развиваться без природных ресурсов, поэтому необходимо минимизировать его воздействие на экологию. В частности, за счет внедрения наиболее эффективных технологий.