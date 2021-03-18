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Posted 18 марта 2021, 15:10

Published 18 марта 2021, 15:10

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Уфе эвакуировали учеников шести школ из-за сообщений о минировании

В Уфе эвакуировали учеников шести школ из-за сообщений о минировании

18 марта 2021, 15:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В ходе осмотра школ специалисты не нашли подозрительных предметов.

По предварительным данным руководство шести уфимских школ получили электронные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в образовательных учреждениях.

По данным пресс-службы МЧС России по РБ, в школы были направлены оперативные службы. Здания обследовали полицейские и кинологи, на месте дежурили скорая помощь и пожарные. Количество эвакуированных и другие обстоятельства произошедшего уточняются.

Здания были тщательно проверены, подозрительных предметов не нашли. Школы вернулись в штатный режм работы.

Напомним, в феврале также прошла эвакуация в уфимских школах и мэрии Уфы из-за сообщения о минировании.

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#Андрей Королев#Общество#Новости
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