В Уфе эвакуировали учеников шести школ из-за сообщений о минировании

Posted 18 марта 2021, 15:10
Published 18 марта 2021, 15:10
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
По предварительным данным руководство шести уфимских школ получили электронные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в образовательных учреждениях.
По данным пресс-службы МЧС России по РБ, в школы были направлены оперативные службы. Здания обследовали полицейские и кинологи, на месте дежурили скорая помощь и пожарные. Количество эвакуированных и другие обстоятельства произошедшего уточняются.
Здания были тщательно проверены, подозрительных предметов не нашли. Школы вернулись в штатный режм работы.
Напомним, в феврале также прошла эвакуация в уфимских школах и мэрии Уфы из-за сообщения о минировании.