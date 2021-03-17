Сбербанк организовал лыжные гонки «Кубок друзей» на призы Максима Чудова и Сбера

«Кубок друзей» — уже традиционный для Башкирии праздник. Сбербанк совместно с титулованным спортсменом проводит его с 2016 года в разных городах республики, первый старт был в Стерлитамаке. Если изначально это было детское мероприятие, то теперь в нем принимают участие люди всех возрастов. В этом году было разыграно 18 комплектов медалей.