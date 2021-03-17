Сбербанк организовал лыжные гонки «Кубок друзей» на призы Максима Чудова и Сбера

Гонка состоялась в прошлые выходные в городе Учалы, в ней приняло участие более 700 человек.
«Кубок друзей» — уже традиционный для Башкирии праздник. Сбербанк совместно с титулованным спортсменом проводит его с 2016 года в разных городах республики, первый старт был в Стерлитамаке. Если изначально это было детское мероприятие, то теперь в нем принимают участие люди всех возрастов. В этом году было разыграно 18 комплектов медалей.
Максим Чудов, соорганизатор мероприятия:
«Идея проекта в том формате, в котором мы сейчас его проводим, родилась в стенах Сбербанка. Мы попробовали реализовать его в Стерлитамаке, получили хороший отклик и решили сделать эти соревнования традиционными. При этом с каждым годом что-то менялось: в гонках стали принимать участие взрослые, появилась шоу-программа. Неизменной остается основная идея мероприятия — подарить жителям города праздник, а победителям — спортивный инвентарь, чтобы поддержать развитие лыжного спорта в регионе».
Помимо основных призов победители получили грамоты, медали и памятный приз от банка — монету.
Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:
«Поддержка детского творчества и спорта всегда была в приоритете банка. Сейчас такие активности выделились в отдельное ключевое направление Сбера — ESG*-стратегию компании. Это принципы развития организации, основанные на защите экологии, социальной ответственности и правильном корпоративном управлении. В разработке только у Башкирского отделения Сбербанка находится около 50 таких проектов».
Мероприятие прошло при поддержке администрации Учалинского района и Федерации биатлона и лыжных гонок РБ. Помогли в организации и местные предприятия: ООО «Мануал», ТД «Радогора», СТО «Автолайн», Salam Bro и Brave. Информационный партнер — городское сообщество «Говорит и показывает Учалы».
*Аббревиатура ESG составлена из первых букв слов environmental, social и governance — экологические, социальные и управленческие критерии.