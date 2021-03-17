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Сбербанк организовал лыжные гонки «Кубок друзей» на призы Максима Чудова и Сбера

17 марта 2021, 04:00
Фото: Максим Чудов / Instagram.com
Сбербанк организовал крупное спортивное мероприятие — лыжные гонки «Кубок друзей» на призы Сбера и российского биатлониста, трехкратного чемпиона мира, бронзового призера Олимпиады 2010 в Ванкувере Максима Чудова.

Гонка состоялась в прошлые выходные в городе Учалы, в ней приняло участие более 700 человек.

«Кубок друзей» — уже традиционный для Башкирии праздник. Сбербанк совместно с титулованным спортсменом проводит его с 2016 года в разных городах республики, первый старт был в Стерлитамаке. Если изначально это было детское мероприятие, то теперь в нем принимают участие люди всех возрастов. В этом году было разыграно 18 комплектов медалей.

Максим Чудов, соорганизатор мероприятия:

«Идея проекта в том формате, в котором мы сейчас его проводим, родилась в стенах Сбербанка. Мы попробовали реализовать его в Стерлитамаке, получили хороший отклик и решили сделать эти соревнования традиционными. При этом с каждым годом что-то менялось: в гонках стали принимать участие взрослые, появилась шоу-программа. Неизменной остается основная идея мероприятия — подарить жителям города праздник, а победителям — спортивный инвентарь, чтобы поддержать развитие лыжного спорта в регионе».

Помимо основных призов победители получили грамоты, медали и памятный приз от банка — монету.

Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

«Поддержка детского творчества и спорта всегда была в приоритете банка. Сейчас такие активности выделились в отдельное ключевое направление Сбера — ESG*-стратегию компании. Это принципы развития организации, основанные на защите экологии, социальной ответственности и правильном корпоративном управлении. В разработке только у Башкирского отделения Сбербанка находится около 50 таких проектов».

Мероприятие прошло при поддержке администрации Учалинского района и Федерации биатлона и лыжных гонок РБ. Помогли в организации и местные предприятия: ООО «Мануал», ТД «Радогора», СТО «Автолайн», Salam Bro и Brave. Информационный партнер — городское сообщество «Говорит и показывает Учалы».

*Аббревиатура ESG составлена из первых букв слов environmental, social и governance — экологические, социальные и управленческие критерии.

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