Сбербанк в Башкирии выдал первые кредиты малому бизнесу под 7% по программе МЭР

Программа МЭР, направленная на поддержку малого и среднего предпринимательства, действует с 2019 года. В январе этого года в нее были внесены важные изменения — кредитные договоры теперь могут быть заключены по ставке не более 7%. В прошлом году максимальная ставка была равна 8,5%, и за прошедшие 12 месяцев Башкирское отделение Сбербанка выдало по программе 48 кредитов на сумму 663 млн рублей.