Сбербанк в Башкирии выдал первые кредиты малому бизнесу под 7% по программе МЭР

Сбербанк в Башкирии выдал первые кредиты малому бизнесу под 7% по программе МЭР

Вчера, 14:35ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Сбербанк в Башкирии выдал первые два кредита под 7% по программе кредитования малого и среднего бизнеса Министерства экономического развития (МЭР). Общая сумма двух займов составила 26 млн рублей. На рассмотрении в региональном отделении банка находятся еще шесть подобных кредитных заявок.

Программа МЭР, направленная на поддержку малого и среднего предпринимательства, действует с 2019 года. В январе этого года в нее были внесены важные изменения — кредитные договоры теперь могут быть заключены по ставке не более 7%. В прошлом году максимальная ставка была равна 8,5%, и за прошедшие 12 месяцев Башкирское отделение Сбербанка выдало по программе 48 кредитов на сумму 663 млн рублей.

Взять такой кредит могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые ведут деятельность в одной из приоритетных отраслей, на следующие цели: инвестиции, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее выданных кредитов, подходящих под условия программы. Сумма кредита может составлять от 500 тысяч до 2 млрд рублей, срок кредитования при пополнении оборотных средств - до трёх лет; на инвестиционные цели - до 10 лет.

Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирском отделением Сбербанка:

"Для Сбербанка одной из приоритетных целей всегда была поддержка предпринимательства. Сейчас, в период пандемии, это стало особенно актуальным: многие представители МСП испытывают сложности. Мы активно поддерживаем федеральные программы, а также разрабатываем свои собственные. Наши менеджеры всегда помогут подобрать программу под нужды каждого конкретного предприятия".

Узнать о программах поддержки МСП можно на сайте www.sberbank.ru в разделе "Малому бизнесу и ИП".

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