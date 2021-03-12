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Posted 12 марта 2021, 00:00

Published 12 марта 2021, 00:00

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Весне дорогу: в Башкирии ожидается резкое потепление

Весне дорогу: в Башкирии ожидается резкое потепление

12 марта 2021, 00:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По прогнозам синоптиков, днём температура воздуха постепенно начнет подниматься.

Сегодня, 12 марта, в Башкирии ожидается потепление. Ночью температура воздуха останется прежней — 19…-24°, местами до -30°, но днём потеплеет до -9…-14°.

В ближайшие сутки ожидается небольшой снег, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Синоптики подчёркивают, что на этой неделе в регионе постепенно начнет теплеть — правда, только в светлое время суток.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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