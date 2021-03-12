Весне дорогу: в Башкирии ожидается резкое потепление

Posted 12 марта 2021, 00:00
Published 12 марта 2021, 00:00
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
Сегодня, 12 марта, в Башкирии ожидается потепление. Ночью температура воздуха останется прежней — 19…-24°, местами до -30°, но днём потеплеет до -9…-14°.
В ближайшие сутки ожидается небольшой снег, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный.
Синоптики подчёркивают, что на этой неделе в регионе постепенно начнет теплеть — правда, только в светлое время суток.