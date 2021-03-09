В Башкирии исполняющим обязанности министра ЖКХ стала Ирина Голованова

Posted 9 марта 2021, 07:39
Published 9 марта 2021, 07:39
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
В ходе оперативного совещания глава республики Радий Хабиров поручил Ирине Головановой проследить за началом и завершением работ по ремонту подъездов.
Известно, что Ирина Голованова имеет диплом бухгалтера Башкирского государственного аграрного университета. Карьеру начала в Ермолаевском отделении Агропромбанка «Башкирия». С 2013 года стала первым заместителем главы администрации Кумертау. В 2018-2019 годах – помощник заместителя премьер-министра правительства Башкирии Ленары Ивановой.
Напомним, ранее в Уфе был задержан вице-премьер и министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Сейчас по решению суда он находится под домашним арестом.
По версии следствия, в 2017 году Борис Беляев, будучи главой Кумертау, утвердил и ввел в эксплуатацию очистные сооружения в селе Маячном. Однако не были проведены пусконаладочные работы и не предоставлены результаты исследований очищенных стоков воды, а объект был не готов к использованию. При этом, как сообщает СК, очистные сооружения в настоящее время не функционируют и не пригодны для эксплуатации. Ущерб бюджету республики оценили в более чем 95 миллионов рублей.