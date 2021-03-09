В Башкирии исполняющим обязанности министра ЖКХ стала Ирина Голованова

По версии следствия, в 2017 году Борис Беляев, будучи главой Кумертау, утвердил и ввел в эксплуатацию очистные сооружения в селе Маячном. Однако не были проведены пусконаладочные работы и не предоставлены результаты исследований очищенных стоков воды, а объект был не готов к использованию. При этом, как сообщает СК, очистные сооружения в настоящее время не функционируют и не пригодны для эксплуатации. Ущерб бюджету республики оценили в более чем 95 миллионов рублей.