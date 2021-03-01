Задержание вице-премьера, повышение тарифов ЖКХ и Земфира. Итоги прошедшей недели

Самым заметным событием этой короткой недели стало задержание вице-премьера Бориса Беляева. В след за Рамзилем Кучарбаевым он был задержан по делу об очистных сооружениях в Кумертау. Ему также была избрана судом мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.