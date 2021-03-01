Задержание вице-премьера, повышение тарифов ЖКХ и Земфира. Итоги прошедшей недели

Самым заметным событием этой короткой недели стало задержание вице-премьера Бориса Беляева. В след за Рамзилем Кучарбаевым он был задержан по делу об очистных сооружениях в Кумертау. Ему также была избрана судом мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
Главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил, что дома сносить не собираются, а также озвучил примерную стоимость реставрации зданий. Кроме того, архитектор Дмитрий Винкельман нашёл некоторые недостатки в проекте благоустройства улицы. Позже мэр Уфы Сергей Греков попросил горожан внести свои предложения и идеи по поводу реконструкции Октябрьской революции.
Глава Башкирии Радий Хабиров провел совещание по ситуации с дорогами в Башкирии. Специалисты представили отчет о жалобах от жителей города по поводу уборки снега. Хабиров также остался недоволен работой АО «Башкиравтодор» и отчитал министра транспорта Башкирии Алана Марзаева.
Ходили слухи об аресте сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова, который в настоящее время проживает в Австрии в качестве политического беженца. Однако его адвокат опроверг эту информацию.
В Уфе в двух школах микрорайона Сипайлово прошла эвакуация детей, поступали звонки о минировании. Также эвакуация прошла в мэрии Уфы.
В эфире «Эхо Москвы в Уфе» выступила глава Госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк. Она сообщила, что с 1 июля в Башкирии вырастет стоимость платежей за услуги ЖКХ.
Столица Башкирии вошла в топ-10 городов России для комфортной жизни в 2020 году. Отметим, годом ранее она занимала 13 строчку.
Администрация Туймазинского района ответила на официальный запрос Mkset по вопросам выдачи жилья по социальной программе, обеспечивающей жильем детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний. Однако ответили они выборочно, утаив важную информацию. Подробнее о предыстории и ответах чиновников в материале.
Своими новыми альбомами порадовали наши земляки – неподражаемая Земфира и самобытный Face. Так, в альбом Земфиры входят 12 треков, в том числе «Остин», клип на которой был опубликован на прошлой неделе. А вот Face удивил поклонников выходом нового мини-альбома с позитивным названием «Жизнь удалась».
Без внимания не остался и уроженец Уфы рэпер Моргенштерн. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении рэпера и АО «Альфа-Банка». Причиной стала реклама карты банка в видео «Клип за 10 лямов» на Youtube-канале исполнителя.
Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.