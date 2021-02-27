mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля 2021, 06:35

Published 27 февраля 2021, 06:35

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Башкирии из-за снегопадов временно ограничено движение по трассам М-7, М-5 и Р-240

В Башкирии из-за снегопадов временно ограничено движение по трассам М-7, М-5 и Р-240

27 февраля 2021, 06:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Метель и плохая видимость создали на дорогах потенциально опасную ситуацию.

В Башкирии из-за непогоды с 8 утра 27 февраля временно ограничено движение на участках трасс М-7 и Р-240. Ограничение движения действует для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участках М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа с км 1169+910 по км 1331+953, а также на Р-240 Уфа-Оренбург, Западный обход г. Уфа км 0+000 — 27+900.

Также по данным МЧС РБ с 3:30 ограничение движения введено и на трассе М-5 с км 1194+500 по км 1363+000.

Причина в неблагоприятных погодных условиях (низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости). Ориентировочно ограничение движения снимут в 11 часов по местному времени.

О нештатных ситуациях на дороге ГИБДД РБ просит сообщить по номерам дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Приуралье»: +7 (34-72) 86-07-18, +7917-046-79-53.

Госавтоинспекция республики рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию, быть максимально осторожными. Сотрудники ГИБДД дежурят на наиболее сложных участках автодорог, работает дорожная техника.

Материалы по теме
Из-за непогоды временно ограничено движение на дороге Уфа-БелорецкВ Башкирии продлили ограничения на дорогах из-за непогоды
#Андрей Королев#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика