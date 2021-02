Управление дорожного хозяйства Башкирии с 19:00 по местному времени ввело ограничение движения на дороге регионального значения Уфа-Инзер-Белорецк. Об этом сообщили в правительстве республики. По предварительным подсчетам ограничения движения снимут к восьми утра следующего дня.

Известно, что ограничения касаются большегрузов, пассажирский автобусов и маршрутных такси. Причиной таких мер стали неблагоприятные погодные условия. На дорогах в республике видимость сильно ограничена из-за обильных осадков в виде снега и дождя. Напомним, сегодня ограничения были введены также на дорогах общего пользования по направлениям: Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Бирский тракт и Уфа-Затон-КПМ. Их планируют снять к 10 вечера сегодняшнего дня.

