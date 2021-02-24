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Posted 24 февраля 2021, 06:54

Published 24 февраля 2021, 06:54

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

К маме инвалида из Башкирии, получившего квартиру по завышенной цене, пришла опека

24 февраля 2021, 06:54
Сегодня, 24 февраля, в квартиру, где живет семья Закировых, приходили сотрудники органов опеки. Об этом Сирина Закирова сообщила Mkset.

— С опеки две женщины приходили. Сказали им анонимный звонок поступил. Мы им дверь не открыли. Еще со школы звонили, сказали, что с администрации просили характеристику, — рассказывает женщина.

В отделе опеки и попечительства Туймазинского района Mkset подтвердили, что выезд к семье Закировых сегодня действительно производился, однако комментировать ситуацию, связанную с этой семьей, подробнее отказались.

— Мы обязаны проверить все анонимные звонки в течении трех дней. Будет производиться повторный выезд. Лучше бы они открыли дверь, там ведь нет ничего противозаконного, — отметили в ведомстве.

Напомним, в 2019 году семья Закировых из Туймазинского района получила квартиру по республиканской целевой программе по предоставлению жилья семьям, имеющим ребенка-инвалида. Им дали однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра. По результатам независимой экспертизы, стоимость квартиры составила 990 тысяч рублей, а закуплена она была за 1,296 миллиона рублей. По данному факту Следственный комитет Башкирии начал проводить проверку.

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#Карина Мамаева#Общество#Новости
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