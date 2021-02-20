Скончавшийся в Керченском проливе моряк оказался гражданином Турции

Как сообщает iz.ru со ссылкой на информацию пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко, тело моряка все еще на судне. Экипаж судна состоял из восьми человек, из них пятеро — турки. Сначала сообщалось, что скончался украинец, который также есть в составе экипажа.
В минувшую субботу экипаж судна, которое шло под флагом Панамы в районе Керченского пролива, был эвакуирован из-за массового отравления экипажа. Из пяти получивших отравление моряков один человек умер. Судну предложили встать на якорь в акватории порта Кавказ. Эвакуировать экипаж помешали погодные условия.