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Скончавшийся в Керченском проливе моряк оказался гражданином Турции

20 февраля 2021, 09:12
Фото: pixabay.com
Скончавшийся от отравления член экипажа судна April, которое находится в Керченском проливе, был гражданином Турции.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на информацию пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко, тело моряка все еще на судне. Экипаж судна состоял из восьми человек, из них пятеро — турки. Сначала сообщалось, что скончался украинец, который также есть в составе экипажа.

В минувшую субботу экипаж судна, которое шло под флагом Панамы в районе Керченского пролива, был эвакуирован из-за массового отравления экипажа. Из пяти получивших отравление моряков один человек умер. Судну предложили встать на якорь в акватории порта Кавказ. Эвакуировать экипаж помешали погодные условия.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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